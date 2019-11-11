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منذ الرحيل عن ريال مدريد.. الأزمات تلاحق رونالدو والنهاية تقترب مع يوفنتوس (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:14 ص
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد منذ موسمين لينتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بحثا عن خوض تجربة وتحدى جديد كعادته.

ولكن يبدو أن هذه المرة لم يكن رونالدو محقا في هذه التجربة ولم يكن هذا التحدي هو الأنسب له في الفترة الحاليه وكان يتوجب عليه الصبر قليلا.

 

أزمتين متتاليتين بين رونالدو وساري

وتعرض كريستيانو رونالدو إلى أزمتين متتاليتين مع نادي يوفنتوس في أخر مباراتين له مع السيد العجوزة تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

وقام ماورويسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس بإستبدال رونالدو خلال مباراة لوكوموتيف موسكو في بطولة دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 80 ليخرج الثاني غاضبا بشكل واضح ويتجاهل ساري.


ثم قام ساري بإستبدال كريستيانو اليوم الأحد 10 نوفمبر للمرة الثانية في الدقيقة 55 ليدخل باولو ديبالا بدلا منه وبالطبع غضب رونالدو ولكن هذه المرة ويقوم بالخروج من أرضية الملعب مباشرة إلى غرف الملابس عقب استبداله دون أن يجلس على دكة البدلاء أو يصافح أحد من الفريق.

ولم يسبق وأن حدث مع كريستيانو رونالدو وتم إستبداله مع نادي ريال مدريد في وقت مبكر من المباراة أو لمباراتين متتاليتين مثلما يحدث معه حاليا.

نكسة مع رونالدو على مستوى البطولات

كما تعرض رونالدو لنكسة على مستوى البطولات أيضا مع نادي يوفنتوس فبعد أن كان يحصد في كل موسم مع نادي ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم للأندية حصد فقط الدوري الإيطالي وكأس سوبر إيطالي خلال موسمين مع اليوفي.


اشتعال الصراع وإقتراب النهاية مع يوفنتوس

وستشهد الفترة القادمة حدوث العديد من الصراعات والخلافات بين رونالدو و ساري بسبب الأحداث الأخيرة والتي قد تتسبب في رحيل النجم البرتغالي عن السيدة العجوز.

وكانت بعض التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت منذ فترة إلى أن رونالدو ينوي الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد أو نادي باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس ولكن يبدو أنه لن ينتظر حتى نهاية العقد في حالة استمرت هذه الأوضاع.


مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

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