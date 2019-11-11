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برلماني: بعض الدول حجزت فنادق كاملة لمنظمات مشبوهة للحشد ضد مصر في جنيف (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:09 ص
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عابد
عابد
داليا الحسين
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بعض الدول حجزت فنادق كاملة لمنظمات مشبوهة للحشد ضد مصر أثناء مناقشة ملف حقوق الإنسان منهم منظمات "هيومن رايس واتش" ومنظمة بهي الدين حسن، والعفو الدولية، مؤكدًا أن موقف مصر جيد للغاية في ملف حقوق الإنسان سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية بشهادة صندوق النقد الدولي.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن مصر تتقدم بخطى ثابتة في ملفات كثيرة مثل ملف العشوائيات والصحة، منوهًا إلى أن بعض تصريحات النواب الغير مسئولة استخدمت ضد مصر، معلقَا: "مينفعش نكون في مرحلة فاصلة في عمر الوطن وواحد من النواب يطلع يضرب كرسي في الكلوب".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مجلس النواب الحالي أعطى الكثير في مرحلة فارقة، مؤكدا أن المجلس هو نتيجة اختيارات الشعب المصري.

ونوه إلى أن البعض يستخدم منصات مواقع التواصل الاجتماعي للحشد ضد مصر إرضاءً للغرب، منوهًا إلى أن مصر تمتلك مساحة حرية كاملة بدليل انتقاد أداء البرلمان بكل شفافية، متابعًا: "أى نائب لا يحترم القانون أو الدستور ملوش مكان عندنا".

وطالب بتغيير المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هناك ترشيحات جيدة للمجلس سواء من الناحية المحلية والدولية، والتي ستفيد مصر في مجال حقوق الإنسان.
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