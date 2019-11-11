Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز يوفنتوس على ميلان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
Advertisements
ديبالا لاعب يوفنتوس
ديبالا لاعب يوفنتوس
محمد الصو
Advertisements
اختتمت مباريات الحولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي الممتاز، بمواجهة يوفنتوس ضد إي إس ميلان وانتهت لصالح السيدة العجوز بهدف دون رد.

وقاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه لتحقيق الفوز، بعدما أحرز الهدف الوحيد بالدقيقة 77 من عمر المباراة، والتي أقيمت على ملعب يوفنتوس، وإقتناص صدارة الدوري مجددا.

وجاءت نتائج مباريات الجولة مثيرة حيث فاز ساسولو على بولونيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتورينو على بريشيا برباعية نظيفة، وإنتر ميلان على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعادل نابولي ضد جنوى سلبيا، وحقق كالياري مفاجئة من العيار الثقيل بالفوز على فيورنتيتا بخماسية مقابل هدفين، وتعادل أودينيزي أمام سبال سلبيا، وسامبدوريا أمام أتلانتا سلبيا، وحقق لاتسيو فوزا على ليتشي برباعية مقابل هدفين، وهزيمة روما ضد بارما بهدفين دون رد.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس علي ميلان بالتقرير الآتي:-

يوفنتوس 32 نقطة
انتر ميلان 31 نقطة
لاتسيو 24 نقطة
كالياري 24 نقطة
أتلانتا 22 نقطة
روما 22 نقطة
نابولي 19 نقطة
بارما 17 نفطة
فيورنتيا 16 نقطة
هيلاس فيرونا 15 نقطة
تورينو 14 نقطة
أودينيزي 14 نقاط
ساسولو 13 نقطة
ميلان 13 نقطة
بولونيا 12 نقطة
ليتشي 10 نقاط
جنوى 9 نقاط
سامبدوريا 9 نقاط
سبال 8 نقاط
بريشيا 7 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كرة القدم بث مباشر اليوم الريال

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ حوالي 3 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 8 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 7 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 6 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 6 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

منذ ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

يوفنتوس في الصدارة.. ترتيب الدوري الايطالي بعد فوز اليوفي وتعادل نابولي في الجولة السابعة

جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في السان سيرو

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة فيورنتينا وبريشيا

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم السبت

تعرف على مبارايات اليوم الأحد 27 - 10 - 2019 في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد قمة ميلان وروما بالجولة التاسعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status