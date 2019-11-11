ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز يوفنتوس على ميلان

اختتمت مباريات الحولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي الممتاز، بمواجهة يوفنتوس ضد إي إس ميلان وانتهت لصالح السيدة العجوز بهدف دون رد.





وقاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه لتحقيق الفوز، بعدما أحرز الهدف الوحيد بالدقيقة 77 من عمر المباراة، والتي أقيمت على ملعب يوفنتوس، وإقتناص صدارة الدوري مجددا.





وجاءت نتائج مباريات الجولة مثيرة حيث فاز ساسولو على بولونيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتورينو على بريشيا برباعية نظيفة، وإنتر ميلان على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد.





وتعادل نابولي ضد جنوى سلبيا، وحقق كالياري مفاجئة من العيار الثقيل بالفوز على فيورنتيتا بخماسية مقابل هدفين، وتعادل أودينيزي أمام سبال سلبيا، وسامبدوريا أمام أتلانتا سلبيا، وحقق لاتسيو فوزا على ليتشي برباعية مقابل هدفين، وهزيمة روما ضد بارما بهدفين دون رد.





ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس علي ميلان بالتقرير الآتي:-





يوفنتوس 32 نقطة

انتر ميلان 31 نقطة

لاتسيو 24 نقطة

كالياري 24 نقطة

أتلانتا 22 نقطة

روما 22 نقطة

نابولي 19 نقطة

بارما 17 نفطة

فيورنتيا 16 نقطة

هيلاس فيرونا 15 نقطة

تورينو 14 نقطة

أودينيزي 14 نقاط

ساسولو 13 نقطة

ميلان 13 نقطة

بولونيا 12 نقطة

ليتشي 10 نقاط

جنوى 9 نقاط

سامبدوريا 9 نقاط

سبال 8 نقاط

بريشيا 7 نقاط



