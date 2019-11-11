Advertisements
Advertisements
Advertisements

زاهي حواس عن اكتشاف ممياء أبوالهول: "كلام هجص" (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
عقب الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، على حديث الصحف الإنجليزية باكتشاف حيوان غريب يمهد لحل لغز تمثال أبو الهول.

وقال "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن وزير الأثار الدكتور خالد العناني، كان يتحدث عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، يحتوي على حيوان محنط ليس له علاقة بأبو الهول، معقبًا: "الكلام اللي نشرته الصحف الإنجليزية كلام هجص".

وتابع أن وزير الأثار تحدث بانه لا يعلم حتى الآن أصل الحيوان العريب المكتشف، وأي حديث خلاف ذلك ليس له أي أساس من الصحة، لافتَا إلى أنه وزير الأثار قام بعقد ما يقرب من 25 لقاء تلفزيوني أثناء زيارته للندن، معقبًا: "مصر لديها سفير غير عادي يسمى بتوت عنخ آمون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممياء أبوالهول عنخ أمون زاهي حواس توك شو اخبار مصر

أخبار تهمك

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 11 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 18 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 11 ساعة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 11 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 11 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

زاهي حواس: تابوت الإسكندرية ليس للإسكندر لهذا السبب

زاهي حواس: "توت عنخ آمون قادر على الترويج للآثار المصرية"

زاهي حواس يكشف للتلفزيون الفرنسي عن حقيقة أنفاق أبو الهول

زاهي حواس: طردت "بيونسيه" من أبو الهول.. وأطالب بعودة 3 قطع هامة لمصر "فيديو"

زاهي حواس من أمريكا: بيع رأس توت عنخ آمون يوم أسود في تاريخ كريستيز

زاهي حواس يروج للسياحة المصرية عبر التلفزيون الايطالي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status