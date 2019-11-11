زاهي حواس عن اكتشاف ممياء أبوالهول: "كلام هجص" (فيديو)

عقب الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، على حديث الصحف الإنجليزية باكتشاف حيوان غريب يمهد لحل لغز تمثال أبو الهول.



وقال "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن وزير الأثار الدكتور خالد العناني، كان يتحدث عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة، يحتوي على حيوان محنط ليس له علاقة بأبو الهول، معقبًا: "الكلام اللي نشرته الصحف الإنجليزية كلام هجص".



وتابع أن وزير الأثار تحدث بانه لا يعلم حتى الآن أصل الحيوان العريب المكتشف، وأي حديث خلاف ذلك ليس له أي أساس من الصحة، لافتَا إلى أنه وزير الأثار قام بعقد ما يقرب من 25 لقاء تلفزيوني أثناء زيارته للندن، معقبًا: "مصر لديها سفير غير عادي يسمى بتوت عنخ آمون".

