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هيتعرضوا لمشاكل الاثنين والثلاثاء.. عبير فؤاد تحذر مواليد برج العقرب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
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برج العقرب
برج العقرب
أمنية فوزي
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حذرت خبيرة الأبراج، الدكتور عبيرة فؤاد، مواليد برج العقرب، قائلة إن مواليد برج العقرب يتعرضون لمشكلة يوم الإثنين والثلاثاء، مما يجعل حظه قليل للغاية؛ بسبب ظاهرة مرور عطارد أمام الشمس.

وأكدت "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب على مواليد برج العقرب عدم التسرع في قراراتهم الاثنين؛ لأنهم سيميلوا للانفعال والتسرع في قراراتهم.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة الفلكية تسلط الضوء على عطارد، موضحة أن عطارد رمز التفكير والاتصالات، متابعة: "اليوم هيكون مليان أفكار وشغل واتصالات ومراسلات على السوشيال ميديا ومناقشات، ناصحة باستغلال هذه الأفكار في الأشياء الجيدة".

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الكلمات المفتاحية

عبير فؤاد خبيرة ابراج برج العقرب الظاهرة الفلكية

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