عمرو أديب يحذر: سنتعرض لضغط خلال الـ60 يوم القادمة بسبب هذا الملف (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نيابة أمن الدولة العليا ستصدر بيانا عن ما أسفرت عنه زيارتها لسجن طرة، وتحديد السلبيات والإيجابيات، حيث سيترجم إلى عدد من اللغات وإرسالها للدول، كاشفا أن المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سيضغطوا على مصر خلال الـ 60 يوم القادمة، لأنهم سينتظرون ردا على ما أثير بشأن وفاة المعزول محمد مرسي.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "لازم نكون مستعدين لحصاد عام حقوق الإنسان، وإحنا معندناش مشكلة نرد، ونوضح لهم الحقائق والتقارير"، مؤكدًا أن مصر بها كوادر قادرة على الرد على كل ما يثار.



وأوضح أنه يجب توضيح الوضع في السجون المصرية للخارج، وأنه لا يتم وضع الشباب مع قيادات الإخوان لأنهم يحاولون تجنيدهم، وإجراء عملية غسيل مخ لهم، منوها إلى أن ما يثار عن مصر في مجال حقوق الإنسان يؤثر على الوضع الاستثماري والسياحي لها.

