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موعد مباراة مالي والكاميرون اليوم الإثنين 11-11-2019 بكأس الأمم الإفريقية للناشئين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:06 ص
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الكاميرون
الكاميرون
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قةية تجمع بين منتخبي مالي والكاميرون اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام والتى تحتضنها مصر في الفارة الحاليه والنؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مالي والكاميرون بكأس الأمم الإفريقية للشباب

تقام مباراة منتخبي مالي والكاميرون علي ستاد القاهرة الدولى اليوم الاثتين في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مالي والكاميرون بكأس الأمم الإفريقية للشباب

يواجه منتخب مالي نظيره منتخب الكاميرون في مباراة قةية علي ملعب القاهرة الدولى، وتقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD وعلي قناة Time Sport التردد الأرضي.

وكان منتهب الكاميرون قد تعادل مع نظيره منتهب غانا خلال اللقاء الذى اقيم بينهما الجمعه الماضيه بهدف لكل منتخب، بينما منتخب مالي خسر أمام منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الأولى فى إفتتاح البطولة بهدف دون رد.

ترتيب المجموعه الأولى قبل مباراة مالي والكاميرون

مصر 3 نقاط
الكاميرون نقطة
غانا نقطة
مالي بلا نقاط
وسيستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة مصر وغانا ضمن مباريات الجولة الثانية فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة عقب مباراة مالي والكاميرون.

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الكلمات المفتاحية

مالي بث مباشر المنتخب الوطني الكاميرون Time Sport

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