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عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:04 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير : ولاء غنيم
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افتتح الموسيقار العالمي عمر خيرت، مساء اليوم معرض للفن التشكيلي بعنوان "انشودة الفرح" للفنانة مي حشمت، وذلك بقاعة بكاسيوا بالزمالك بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع وبعض فنانني التشكيلي.

ومن جانبه أشاد خيرت، باللوحات، التي دلت على المجهود الكبير الذي بذلته والحس الفني للفنانة، لأستخراج هذه الاعمال التي جذبت الأنظار بشكل كبير، متمني أن تستمر في تقديم لوحات للفن التشكيلي بشكل مستمر.

وتضمن المعرض العديد من اللوحات التي تعبر عن الإنسانية في بعض الأوقات المختلفة، حيث دمجت الفنانة العناصر مع تعبيرات الوجوه بكل ما تحمله من مشاعر وتناقضات فتظهر الموسيقى لتكمل الحاله المزاجية لأبطال كل لوحة تستطيع أن تشعر بكل ما تريد أن تقوله هذه الوجوه وكل ما تسكت عنه إلا أنها جميعاً وجوه تطوق للفرح، تسعى للعيش في عالم رحب، واسع، صادق.

عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
عمر خيرت يشيد بمعرض "أنشدوة الفرح" للفنانة مي حشمت (صور)
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