يوفنتوس يحسم ديربي ميلان ويخسر رونالدو

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا صعبًا على ضيفه ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".





نتيجة مباراة يوفنتوس ضد ميلان

وانتهت مباراة نادي يوفنتوس ضد ميلان، بفوز اليوفي بهدف نظيف، سجله الدولي الارجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77 من زمن المباراة، دون أن يتمكن الروسونيري من تعديل النتيجة في باقي أحداث المباراة، ليحسم اليوفي الديربي لصالحه.





خسارة كرستيانو رونالدو

ويبدو أن يوفنتوس أصبح في طريقة للتضحية بريستيانو رونالدو أو ماوريسيو ساري مدرب اليوفي، بعدما قام الأخير باستبدال رونالدو في الدقيقة 55 من زمن المباراة، الأمر الذي أزعج رونالدو وجعله يخرج غاضبًا متجها إلى غرف الملابس رافضًا الجلوس على مقاعد البدلاء.





وتعد هذه اللقطة الجدلية الثانية بين رونالدو وساري على التوالي، بعدما استبدله في المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا.





ترتيب يوفنتوس وميلان

رفع يوفنتوس 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، متفقًا على إنتر ميلان صاحب الـ31 نقطة، بينما تجمد رصيد ميلان في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.



