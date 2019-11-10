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"حزب الله" يرفض تقديم تنازلات بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:46 م
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حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
الفجر
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أعلنت جماعة "حزب الله" اللبناني، أنها لن تقدم تنازلات بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وقالت مصادر رفيعة، إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، في حين قالت جماعة حزب الله، إنها لن تُرغم على تقديم تنازلات.

وقالت المصادر إن اجتماعًا بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء يوم السبت دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت المصادر على أن لأزمة تتعمق ولم يتغير شيء، حتى الآن، و الطريق مسدود تمامًا.

ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة، في حين تريد حركة أمل وحزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.

وفي بيان يشير فيما يبدو إلى المأزق وإلى خسارة حزب الله مقاتلين في كثير من الصراعات، قال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية: "لا تُلوى ذراعنا ولا يُحيّدنا عن تحقيق أهداف الشهداء، لا شُغل ولا اهتمام جزئيًا ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر".

وتشهد طرابلس تدهورا حادا في الأوضاع المعيشية، حيث تعاني من نقص في الأدوية، بالإضافة إلى غلاء الأسعار المواد الغذائية، خاصة في ظل تدني المرتبات، حيث يصل الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (نحو 300 دولار) لم يطرأ عليه أي تعديل منذ أكثر من 8 سنوات.

كما انتشرت جرائم القتل والخطف والسرقة، وبعضها يمر دون عقاب، ويقول نشطاء حقوقيين أن الكثير من سكان العاصمة محاصرون بسبب إغلاق الطرق؛ خوفا من الوقوع في قبضة المليشيات الإرهابية.

ويعلق سكان طرابلس آمالهم على انتهاء الحرب والتخلص من المليشيات لعودة الاستقرار.


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الكلمات المفتاحية

لبنان رفض حكومة جديدة حزب الله تنازلات

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