أسعار الدولار اليوم الإثنين 11/11/2019.. تعرف على أداء العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع

اسعار الدولار اليوم





بدأت أسعار الدولار تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، على حالة من الاستقرار بعد تعطل البنوك أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف 2019 ، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.









خسائر العملة الأمريكية خلال 2019





تراجعت أسعار الدولار بنسبة 16 % خلال عام 2019، لتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع .





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.









أسعار الدولار في البنوك المصرية





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.0871 16.2086 اسعار الدولار في بنك مصر 16.09 16.19 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.09 16.19 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.09 16.19 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.08 16.18 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.07 16.17 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.10 16.20 اسعار الدولار في بنك عودة 16.10 16.20







أسعار الدولار عالميًا: سعر الدولار أمام العملة الأوربية الموحدة اليورو 1.1022 دولار سعر الدولار أمام العملة اليابانية الين 109.17 ين سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني 1.2808 دولار

سعر الدولار أمام الفرنك السويسري 0.9967 فرنك

المؤشر الرئيسي للدولار سجل مستوي 98.338 .







