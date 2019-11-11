Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الإثنين 11/11/2019.. تعرف على أداء العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
اسعار الدولار
اسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اسعار الدولار اليوم

بدأت أسعار الدولار تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، على حالة من الاستقرار بعد تعطل البنوك أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف 2019، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


خسائر العملة الأمريكية خلال 2019

تراجعت أسعار الدولار بنسبة 16 % خلال عام 2019، لتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
سعر الدولار في بنك البركة  16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0871

16.2086

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.07

16.17

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.10

16.20

اسعار الدولار في بنك عودة

16.10

16.20


أسعار الدولار عالميًا:
سعر الدولار أمام العملة الأوربية الموحدة اليورو 1.1022 دولار
سعر الدولار أمام العملة اليابانية الين 109.17 ين 
سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني  1.2808 دولار

سعر الدولار أمام الفرنك السويسري 0.9967 فرنك

المؤشر الرئيسي للدولار سجل مستوي  98.338 .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في السوق سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار اليوم في مصر الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار البنك الاهلي اسعار الدولار يوم اسعار الدولار

أخبار تهمك

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 6 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 8 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

منذ ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

اسعار الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019.. ولا يوجد فرامل لهبوط العملة الخضراء

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24/9/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس من سلسلة التراجعات

اسعار الدولار اليوم الخميس 3/10/2019.. وتحرك فى سعر العملة الأمريكية بالبنوك الخاصة

اسعار الدولار اليوم الجمعة 4/10/2019.. تعرف على سعر العملة الأمريكية بعد خفض اسعار البنزين

استقرار اسعار الدولار اليوم الأحد 6-10-2019

اسعار الدولار اليوم الإثنين 7/10/2019.. تحرك في سعر العملة الأمريكية بأول تعاملات الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status