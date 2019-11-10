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الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالسلام
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:59 م
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محمد جابر
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سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، علي حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام بالقاهرة، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص باختناق وتم نقلهم للمستشفى.
البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وإصابة 4 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات، وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق للمساكن المجاورة.
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