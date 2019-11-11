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وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان: السجين بيأخذ كل حقوقه (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:10 ص
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مارجريت عازر
مارجريت عازر
داليا الحسين
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علقت النائب مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التقرير الأممي المسيء لمصر حول وفاة محمد مرسي قائلة: الكثير من السجناء يتلقون العلاج، ومرسي توفي أثناء محاكمته، وقبل الوفاه تحدث 5 دقائق متواصلة"، مشيرة إلى أن القضية انتهت منذ فترة طويلة ولكنها مثارة اليوم؛ لأنه وقت مراجعة التقارير الدورية حول ملف حقوق الإنسان مصر ؛ وهو أمر مسيس.

وقالت "عازر"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن السجين يحصل على كل حقوقه كاملةً من علاج وتريُّض وثقافة، منوهة إلى عددًا كبيرًا من السجناء؛ ومن بينهم عناصر جماعة الإخوان استكملوا تعليمهم وحصلوا على شهادات ماجستير ودكتوراه خلال فترة السجن مثل صفوت عبدالغني.

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السجين يتقاضى أجرًا عن عمله سواء داخل المزرعة أو في الورش التابعة للسجن، ويحصل على كل احتياجاته الإضافية من أمواله الخاصة، مؤكدة أنه لا يوجد سبب يدفع القائمين بالسجن على التعامل بشكل غير لائق أو تعذيب السجناء في حال التزامهم بالقواعد المتبعة في السجن.

وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه لأول مرة في وزارة الداخلية تمت محاكمة 31 فرد شرطة بتهم تعذيب ومعاملة غير لائقة للسجناء وصدرت أحكام إدانة بحق مَن ثبتت عليه التهمة.
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