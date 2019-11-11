النجم راسل كرو الذي لا تعرفونه! (صور)

فجرت صور للنجم الكبير راسل كرة الجدل مؤخرا، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي ثيابا رياضية، فيما يظهر عليه زيادة كبيرة بالوزن لدرجة أن "كرشه" بدا واضحًا وذلك في أثناء حديثه مع مساعدته.

بعذهى الصور التي تدولته المواقع، يكون أيام النجم العالمي قد ولَّت، بعدما كان ملء السمع والبصر الذي وبنيته الجسدية المثالية في فيلم " Gladiator".

التقطت عدسات الباباراتزي "راسل كرو" (55 عامًا) برفقة مساعدته الشخصية داخل مطار سيدني في أستراليا يوم الخميس الماضي، وبدا في حالة يرثى لها بكرشه المنتفخ إلى الأمام، وملابسه الضيقة، لكن الأمر الأكثر سوءًا سلوكه المقزز.

في إحدى الصور، يظهر "كرو"، الحائز على جائزة الأوسكار، يضع يده داخل سرواله ويخدش مؤخرته في أثناء انتظاره في مطعم Bar Roma.

وبدا واضحًا زيادة الوزن الهائلة التي اكتسبها الممثل في الآونة الأخيرة، وليس واضحًا إذا ما كان ذلك لصالح أحد أدواره القادمه، فهو في مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلم Unhinged. ويُقال إن النجم لم يزد وزنه، بل يرتدي بذلة كاملة تجعله يظهر بهذا الشكل، إذ يؤدي دور مريض نفسي.

ويشار أن "كرو" شوهد في موقع تصوير فيلم Unhinged الصيف الماضي، وبدا مختلفًا عما كان عليه في فيلم " The Loudest Voice".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن الفنان راسل كرو رد على حسابه في "تويتر"، بشأن شائعات إصابته بأمراض السمنة، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

يشار إلى أن كرو سبق وغير شكله تماما من أجل تجسيد شخصية "روجر ايلز" رئيس شبكة Fox News، إذ ظهر بوزن زائد ورأس أصلع.

