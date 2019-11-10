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عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:39 م
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رامي جمال
رامي جمال
محمد النجدي
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أعلن المطرب رامي جمال، إصابته بمرض البوهاق، منذ فترة لكنه كان لا يريد الحديث عن هذا الأمر، لكن المرض أصبح ينتشر في جسده بشكل كبير.

وكتب "جمال"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه #البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وأكل المطرب المصري كلامة قائلًا: "فعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".


وقال "رامي جمال" :"فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".



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