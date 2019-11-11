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هروب طفلة مصابة بورم سرطاني في العين من المستشفى بعد تبني الدولة لعلاجها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل المنشور الذي كتبه عبر صفحته االشخصية على "الفيسبوك" بشأن هروب طفلة مصابة بورم سرطاني في العين من المستشفى بعد تبني الدولة لعلاجها.

وأوضح "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن الدولة تبنت علاج الطفلة بعد أن ورد إليهم مطالبات بتقديم العلاج للطفلة نظرا لظروف أسرتها الصعبة، مضيفا أن رئيس الوزراء أتصل بالمستشار الطبي وطالبه بالتوجه لمكان الطفلة وتقديم اللازم لها.

وقال إنه على الفور أرسل فريق طبي لمكان الطفلة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم نقل الطفلة لمستشفى الأطفال التابعة لجامعة عين شمس، وأجرى لها فحوصات كاملة، وكان مع الطفلة والدتها، ولكنهم فوجئوا بمغادرة الأم والطفلة دون إخبار المستشفى.

وأضاف أنهم تواصلوا مع الأب فكان رده عن سبب تركهم للمستشفى بهذا الشكل: "والدتها تعبت شوية، وإحنا مش فاضيين"، ثم أغلق هاتفة، ولم يرد مرة أخرى، منوها إلى أنهم يبحثون عن الطفلة وأسرتها لإعادتها للمستشفى.

وتابع، "رئيس الوزراء اتصل 3 مرات يسأل عن الطفلة"، موجها رسالة لأسرة الطفلة: "إحنا مستعدين نعالج الطفلة والأم بالمجان، بس تظهر ويعودوا للمستشفى".
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