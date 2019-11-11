مارجريت عازر : مصر أحبطت مخطط صهيوني أمريكي لتقسيم الشرق الأوسط (فيديو)

قالت النائب مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر أحبطت مخطط صهيوني أمريكي لتقسيم الشرق الأوسط؛ ولذلك تواجه حروب الجيل الرابع التي تشمل الشائعات والضغط على الدول بورقة سياسية أكثرة منها حقوقية



وأضافت "عازر"، خلال حوارها مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مصر تعرضت منذ 2010 إلى تحديات كثيرة ومؤامرات، مشيرة إلى أنه كان هناك وقفات احتجاجية كثيرة في 2010؛ حيث كان يتم الأعداد إلى 2011.



وتابعت: "مصر استطاعت تجاوز المخطط الصهيوني الأمريكي، واعادت مؤسسات الدولة للعمل"، لافتة إلى أنه لم يكن أحد يتخيل أن مصر ستنهض خلال 6 سنوات بهذا الشكل سواء سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا.

