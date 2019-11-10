أخبار ريال مدريد اليوم.. نجم الملكي في طريقه للرحيل وراموس يفاجئ الجميع والنادي يطرد 6 لاعبين

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 10 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض فاسكيز نجم الفريق 3 عروض وصلت له في الصيف الماضي وتفضيله البقاء في صفوف الملكي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم الملكي يرفض 3 عروض مغرية من أجل ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد رفض 3 عروض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل الاستمرار مع الملكي هذا الموسم.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن فاسكيز يرى فضل البقاء في ريال مدريد لذلك رفض ثلاث عروض مغرية من كلا من مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن فاسكيز واثق في قدراته على الرغم من المنافسة الكبيرة على مركز الجناح الأيمن بينه وبين رودريجو جوس وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز هذا الموسم.





- راموس يفسر سر احتفاله بهدفه أمام إيبار

كشف سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد عن سر احتفاله الذي قام به بعد الهدف الذي شارك به في رباعية فريقه في مرمى إيبار أمس في الدوري الإسباني.

وسجل راموس ركلة الجزاء ثم قام بالاحتفال بهدفه بطريقة غير التي تعود أن يقوم بها ليقوم لاحقاً بالتفسير عنها.

وقال راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن السبب في احتفاله هو رسالة من فتاة طالبته بمساعدة أخيها الذي يعاني من مشكلة بصرية وبسببها لم يتمكن من اللعب مجدداً ليرد راموس بأنه إذا سجل سيهدي هدفه له.





أهم أخبار ريال مدريد





- ميسي الجديد يسجل أول أهدافه في الدوري الإسباني

سجل الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الإسباني والمعار لريال مايوركا أول أهدافه في الدوري الإسباني.

وسجل كوبو هدف ريال مايوركا الثالث في مرمى فياريال في لقاء الفريقين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل كوبو الملقب بميسي الجديد هدفاً من تسديدة رائعة لم يستطع حارس مرمى الغواصات الصفراء التصدي لها ومنعها من دخول الشباك.

وتقدم ريال مايوركا بهدفين قبل أن يسجل كوبو هدفه، سُجلا عن طريق كلا من لاجو جونيور و داني رودريجيز في الدقيقتين 13 و 24 على الترتيب.





- صحيفة إسبانية تكشف أسباب عودة ريال مدريد لسكة الانتصارات

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد نجح في حمل مرساة سفينته رافعاً من سرعة إبحاره نحو القمة، حيث عادت كتيبة زين الدين زيدان إلى ذاكرة الانتصارات وأكدت استمرارها في سباق المنافسة بعد أن تجاوزت النفق المظلم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفترة التي قضاها ريال مدريد منذ عودة زين الدين زيدان لم تكن جيدة على الإطلاق فقد حاصرت الانتقادات المدرب الفرنسي وطالبته الجماهير بالاستقالة بعد بداية سيئة للموسم ولكن الوقت كان كفيلاً بإخراس المشككين فقد عاد الملكي إلى سكة الانتصارات التي غابت عنها مؤخراً.

واستعرضت ماركا الإسبانية 5 عوامل قادت الملكي للعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى ...

1 - التوهج الهجومي:

أسفرت النتائج في آخر خمس مباريات عن 4 انتصارات وتعادل وحيد، حيث فاز الملكي في مبارتين في دوري الأبطال ليضع رجال زيدان أنفسهم في موقف آمن، أما في الدوري الإسباني فقد فاز المرينجي في مبارتين لكنه تعثر بالتعادل أمام ريال بيتيس.

2 - صلابة دفاعية:

لا يقل التنظيم الدفاعي أهميةً عن التهديف لأنه يعطي التوازن للفريق. ففي آخر خمس مبارياتٍ لم يتلقَّ البلجيكي تيبو كورتوا أي هدف ولم تتبقَّ له سوى دقيقة واحدة ليُعادل رقم نافاس الذي لم يستقبل هدفاً لمدة 534 دقيقة ويُظهر البلجيكي الآن مستوى جيد وهو ما يبشر جماهير الملكي.

3 - استفاقة هازارد:

أخيراً استفاق النجم البلجيكي إيدين هازارد، حيث ظهر بحالة جيدة. ففي مواجهة إيبار كان سبباً رئيسياً في إصابة الخصم بالصداع وخلخلة دفاعاته ويمكن القول بأن هازارد قام بالتوقيع على أفضل مباراة له بالقميص الأبيض.

4 - قرارات زيدان:

يعتبر زيدان المسئول عن اكتشاف فالفيردي الذي دعم خط وسط الملكي، حيث ترك بصمته في معقل إيبار بالإضافة إلى ذلك فقد قام المدرب الفرنسي بحماية رودريجو جوس في إيبورا بعد أن وضع كامل بصمته في مباراة جالطة سراي بهاتريك مثالي ليُراهن على فاسكيز الذي قدّم آداءً مثالياً.

5 - استعادة روائع الجنود القدامى :

استطاع زيدان استعادة القليل من من روائع الجنود القدامى، فمع إراحة كروس كان لمودريتش دور كبير في الفوز على إيبار واستمر الثنائي راموس وفاران في مستواهما الثابت بدون إعطاء الخصم فرصة للتهديد، وأيضًا كارفخال الذي ظهر وكأنه استعاد مستواه المعهود دون نسيان بنزيما الرائع.





- رعب في ريال مدريد بسبب فيروس الفيفا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني قدم مردوداً طيبا في الفترة الماضية على صعيد النتائج محلياً وأوروبياً واستعاد هيبته التي فقدها مطلع الموسم الحالي.

ونوهت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن الملكي حقق أربع انتصارات متتالية بالفوز على جلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا مرتين وعلى كلا من ليجانيس وإيبار في الدوري الإسباني بالإضافة إلى تسجيل 16 هدفاً وعدم استقبال أية أهداف.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد سيفقد خدمات 14 لاعباً أثناء فترة التوقف الدولي ويخشى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ما يسمى بفيروس الفيفا لثلاثة أسباب، وهي :-

السبب الأول : هناك منتخبات ضمنت بالفعل التأهل للنسخة المقبلة من يورو 2020 مثل إسبانيا وبلجيكا.

السبب الثاني : وجود منتخبات أخرى تخوض مباريات ودية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي.

السبب الثالث : سفر بعض اللاعبين في حالة غير مثالية مثل لوكا مودريتش وخيمس رودريجيز وجاريث بيل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن زيدان يطمح في عدم مشاركة كلا من بيل وخيمس مع ويلز وكولومبيا على الترتيب ويتمنى المدرب الفرنسي عدم تعرض أي لاعب من اللوس بلانكوس للإصابة أثناء فترة التوقف المقبلة.





- صحف إسبانيا تتحدث عن عاصفة ريال مدريد في إيبار

أثنت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد بالفوز العريض الذي حققه ريال مدريد أمس على مضيفه إيبار بأربعة أهداف دون رد.

وحقق ريال مدريد مساء أمس السبت فوزًا عريضًا على إيبار بأربعة أهداف دون مقابل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا" ليواصل شاركته لقمة الترتيب مع غريمه برشلونة برصيد 25 نقطة.

وعنونت صحيفة "الماركا" الإسبانية على غلافها الرئيسي :"عاصفة بيضاء" في إشارة إلى الفوز الكاسح الذي حققه الفريق الملكي بالأمس والذي ارتدى القميص الأبيض في المباراة.

وأضافت الصحيفة :"مدريد يُطلق عاصفة من اللعب والأهداف في إيبوروا".. عرض عظيم من فريق زيدان في أفضل مبارياته".





- كورتوا يكشف عن سر فوز ريال مدريد على إيبار

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن سعادته الغامرة عقب فوز فريقه الكبير بالأمس أمام مضيفه إيبار بأربعة أهداف دون رد.

وحقق ريال مدريد فوزًا عريضًا مساء أمس السبت على مضفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال كورتوا في تصريحات صحفية :"قدّمنا مباراة مميزة تابعنا فيها مسيرتنا الجيدة التي كانت على أرضنا أمام ليجانيس وجالطة سراي. قاتلنا على كل متر وكل كرة مشتركة بالرغم من البرودة وصغر الملعب".

وأضاف :"إنه لأمرٌ جيد دائمًا أن نتمكن من الخروج بشباك نظيفة نظير الجهد الذي نبذله على مدار 90 دقيقة. نحن دائمًا ندافع ونهاجم معًا".





- مفاجأة.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر الاستغناء عن 6 لاعبين دفعه واحده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "OK Diario" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التخلص من 6 لاعبين في يناير القادم لأن النادي لا يستفيد منهم في الفترة الحالية وتوفير مبلغ مالي ينتفع منه النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد قرر التخلي عن ماريانو دياز وخاميس رودريجيز و فرانشيسكو إيسكو ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل في انتقالات يناير القادمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد ينوي التخلي عن الشاب إبراهيم دياز في الشتاء القادم على سبيل الإعارة.





- تعرف على تقييم لاعبي ريال مدريد عقب اكتساح إيبار برباعية نظيفة

اكتسح ريال مدريد مضيفه إيبار بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح الفريق الملكي في مواصلة مشاركته لصدارة الترتيب مع غريمه برشلونة برصيد 25 نقطة لكل فريق.

ونشرت صحيفة الماركا الإسبانية الصدارة صباح اليوم تقييم لاعبي الفريق الملكي في مباراة الأمس أمام إيبار.

واحتل الثلاثي كريم بنزيمة وإيدين هازارد وفالفيردي المركز الأول في الأعلى تقييمًا بين لاعبي ريال مدريد، بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه في مباراة الأمس.

ونجح بنزيمة في إحراز هدفين في مباراة الأمس، كما حصل هازارد على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني الذي سجله سيرجيو راموس، وأحرز فالفيردي الهدف الرابع.



