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إياد نصار يثير الجدل بعد مقتله في أولى حلقات حواديت الشانزلزيه

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:39 م
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إياد نصار
إياد نصار
لمياء علي
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انطلقت مساء اليوم الأحد، أولى حلقات مسلسل حواديت الشانزلزيه والذي تم عرضه عبر شاشة ON E، وسط ترقب شديد من الجمهور.

إياد نصار حديث السوشيال ميديا

وبدأت الحلقة الأولى بمشهد للفنان إياد نصار، ظهر فيه وهو مقتولًا، الأمر الذي أثار تساؤلات عدد كبير من مشاهدي المسلسل وأخذوا يتكهنوا لمعرفة من قتله.

مسلسل حواديت الشانزلزيه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد الانتهاء من عرض أولى حلقات المسلسل، تصدر حواديت الشانزلزيه مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، حيث احتل مراكز متقدمه بقوائم التريند.

كيف كان رد فعل الجمهور على المسلسل بعد عرض أولى حلقاته؟

وجاءت التعليقات مبشرة بنجاح العمل ووصفه البعض بأنه يشبه للأعمال العالمية وقال أحدهم "مصر دي ولابوليود"، كما أشاد بعضهم بإبداع إياد نصار في تجسيد شخصيته خلال الحلقة ووصفوه بالعبقري والجوكر.

تفاصيل عن حواديت الشانزلزيه

وتكمن قصة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عن 5 طبقات في فترة الخمسينيات، وهو من بطولة: إياد نصار وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

بعتبر "حواديت الشانزليزيه" من نوعية الأعمال الدرامية ذات الحلقات الكثيرة وتتكون من 45 حلقة، لكاتبه نهى سعيد، وأيمن سليم، من إخراج مرقص عادل، في اول تجاربهما بعالم الدراما، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
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