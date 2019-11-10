أخر اخبار الزمالك اليوم الأحد ١٠ نوفمبر .. مرتضى منصور يحذر نجم الفريق وفرمان جديد من ميتشو

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي خاض فريق الكرة الأول في تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





و يستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الأحد ١٠ نوفمبر في السطور التالية :





الزمالك يحسم العروض الخارجية لنجومه

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي حول رحيل بعض النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد العروض الشفهية التي وصلت لبعض النجوم.



واستقر مسئولو النادي على التمسك بكل النجوم وتأجيل كل العروض لنهاية الموسم الجاري بسبب المنافسات الصعبة التي يخوضها الزمالك.



وتضع بعض أندية الخليج نصب أعينها على لاعبين بين صفوف نادي الزمالك للتعاقد معهم في يناير المقبل.



وكان مسؤولو الزمالك أعلنوا من قبل عن قرارهم، قبل أن يعودوا ليؤكدوا من جديد أنه لا نية للموافقة على رحيل أي لاعب في شهر يناير المقبل، مهما كانت العروض المقدمة.



يأتي ذلك بعدما أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أنه يمتلك حاليًا عدد من العروض الخليجية.



وفي نفس الإطار تلقى مسئولو الزمالك إخطار من الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بضرورة التمسك بالقوام الأساسي للفريق وعدم التفريط فيه، خاصة خط الدفاع الذي لا يتواجد به سوى 4 لاعبين فقط لذلك الفريق في حاجة لاستمرارهم، وعدم رحيل أي منهم.





الزمالك يعيد حساباته مع حازم إمام

تفكر إدارة ندي الزمالك في الإبقاء على حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وتعديل تعاقده خلال الفترة المقبلة.



وينتهي عقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي خلال يناير المقبل.



ويحتاج الفريق للتدعيم بقوة في الجبهة اليمنى من أجل سد النقص القائم.



وجاء عدم التدعيم في الجبهة اليمنى حتى الآن دفع الإدارة للإبقاء على حازم ومد تعاقده تحسبًا لرحيل التونسي حمدي النقاز في أي وقت عن الفريق وتجنب النقص العددي، ويتبقى في عقد حازم مع الزمالك موسم واحد فقط ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية االمقبلة.





قرار جديد من ميتشو بخصوص عبدالغني

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك الاعتماد على محمد عبد الغني في التشكيل الأساسي للفريق بعد إنتهاء توقف الدوري.



واكتملت جاهزية اللاعب في الفترة الأخيرة بعد الإصابة التي تعرض لها منذ لقاء السوبر أمام الأهلي في بطولة الدوري.



وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة.



وأثنى الجهاز على مستوى اللاعب في التدريبات ودرجة التركيز الكبير له، ويسعى اللاعب لتعويض ما فاته وغيابه لفترة طويلة عن المباريات والعودة مرة أخرى للتشكيل الأساسي للانضمام إلى المنتخب الوطني مرة أخرى بعد استبعاده في الفترة الأخيرة.



وكان الونش قد شارك في التشكيل الأساسي للزمالك خلال الفترة الماضية إلى جانب محمود علاء وقدم مستويات طيبة لكن الأولوية تعتبر لمحمد عبد الغني بسبب قدرته بشكل أكبر على بناء الهجمات من الخلف وعلى الأرض وهو ما يحتاجه الخواجة.



وأكد مصدر مقرب من محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب ما زال ينتظر تنفيذ مجلس إدارة القلعة البيضاء لوعده السابق.



وكان اللاعب حصل من قبل على وعد من جانب مسئولي الزمالك بتعديل قيمة عقده المالي مع النادي الأبيض خلال الفترة الحالية، بعد أن أشادوا بمستواه.



وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يتلقى أي اتصالات من جانب مسئولي النادي الأبيض خلال الفترة الماضية، بشأن تحديد موعد للاجتماع به وحسم هذا الملف، مشددًا على أن عبدالغني مازال منتظر.



وكان مسؤولو الزمالك قرروا عقد جلسة مع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة، عقب عودة اللاعب من مشاركته مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بينما لم يتم بعد تحديد موعد جلسات اللاعبين الآخرين الذين تلقوا وعود أيضًا بتعديل قيمة عقودهم المالية مثل عبدالغني وعبدالله جمعة.





مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره بشكل طيب خلال مواجهة المنتخب المصري الأوليمبي أمام نظيره مالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.



وأشاد منصور بالمستوى الذي قدمه اللاعب وتسجيله لهدف المباراة الوحيد، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في ظهوره بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة مع المنتخب.



وشدد رئيس نادي الزمالك على اللاعب بالتركيز فقط داخل الملعب خلال مباريات البطولة، حيث حذره من التعامل مع السماسرة وشركات التسويق باعتباره واحد من أهم اللاعبين في الفريق الأبيض.



وأكد منصور للاعب بأن الإدارة سوف ترفض أي عرض احتراف خلال الفترة الحالية، نظرا لاحتياج الفريق لخدماته مشيراً إلى أنه سيكون له دور بارز مع الفريق.



وقد نجح مصطفى محمد في قيادة المنتخب المصري الأولمبي في الفوز على نظيره مالي بهدف نظيف سجله من ضربة رأسية قوية، ليتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط





الزمالك يخوض تدريباته على ملعب ابو رجيلة

خاض اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.





استمرار غياب ابو طيب

وشهد المران تواجد المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، بالرغم من حصوله على راحة من المشاركة في المران، حيث حرص المهاجم الدولي على متابعة التدريبات.





تدريبات بدنية شاقة

وخاض لاعبوا الفريق بعض التدريبات البدنية المختلفة في مران اليوم، حيث حرص مدرب الأحمال على خضوع اللاعبين لتدريبات تقوية عضلات القدم ثم تدريبات لزيادة المرونة.





جلسة بين ميتشو ودراجون بسبب الحراس

وعقد المدير الفني جلسة خاصة مع دراجون مدرب الحراس من اجل الاتفاق على تدريبات معينة لتنفيذها مع حراس المرمى لزيادة كفاءتهم حول سرعة رد الفعل .





جابر يتعرض لجزع في يده

واشتكى إسلام جابر لاعب الفريق من بعض الآلام البسيطة في يده اليسرى وقام الجهاز الطبي بوضع "رباط ضاغط" لتخفيف الآلام بعد تعرضه لجزع بسيط.





اوناجم يشارك في التدريبات

شارك المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للابيض بشكل طبيعي، بعد ان اكتفى بالخضوع لبعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران امس.



وعقد عصام مرعي المدرب العام جلسة سريعة مع اوناجم على هامش التدريبات من اجل الاطمئنان على حالته الفنية.





ميتشو يصحح الأخطاء

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض بإيقاف المران في أكثر من مرة من اجل تصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها اللاعبين خلال التدريبات، حيث يسعى المدرب إلى ظهور الفريق بشكل مثالي.



