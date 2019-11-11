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عمرو أديب عن انخفاض الأسعار: "عايزين الناس تاكل وتنبسط"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه منذ فترة لم يسمع مصطلح انخفاض الأسعار، معقبا: "أنا مبقولش كل حاجة حلوة، بس الدنيا بتتحسن"، موضحا أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يحدث تحرك في الأسعار بالانخفاض.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ما يهمه هو أن يشعر المواطن الذي يصطحب كيسا ويتوجه إلى السوق لشراء مستلزماته بتحسن في الأسعار، مضيفا: "أي حكومة بتعمل لصالح الشعب.. وهمهم الناس الناس".

وأوضح أن انخفاض معدل الأسعار سببه خطة الدولة لزيادة الإنتاج، وفتح الأسواق الجديدة، مضيفا: "الخضار شكله حلو ونضيف، مش مضروب، والطماطم مش مفعصة"، متابعا: "عايز الناس تاكل وتنبسط، وتشعر أن في حد بيطبطب عليها، مش كل حاجة تكون وحشة".
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