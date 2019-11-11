حسام موافي: هكذا احتفل بذكرى المولد النبوي الشريف (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أول تهنئة جاءت إليه بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف 2019، كانت من زميلة مسيحية، وهذا الأمر ذكره بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم.



وتابع "موافي"، خلال حواره ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أنه قرر منذ 20 عامًا بعدم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بالطريقة التي يحتفل بها الكثير من الناس، معقبًا: "في ناس بتروح المسجد، وبتجيب ناس تعمل تواشيح وتقرأ قرآن، فأنا قولت مش هعمل كدا، أنا قولت كل سنة هسدد جوايا صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على ما أموت أكون سددت جوايا 20أو30 صفة".



ولفت إلى أن الصفات التي استدعها من الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصدق والتضحية، والأبوة، والزوج، معقبًا: "بلاش نحتفل بالمولد النبوي الشريف بالحلاوة فقط، علينا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم".



