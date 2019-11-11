Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسام موافي: هكذا احتفل بذكرى المولد النبوي الشريف (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:21 ص
Advertisements
حسام موافي
حسام موافي
كساب احمد
Advertisements
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أول تهنئة جاءت إليه بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف 2019، كانت من زميلة مسيحية، وهذا الأمر ذكره بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع "موافي"، خلال حواره ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أنه قرر منذ 20 عامًا بعدم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بالطريقة التي يحتفل بها الكثير من الناس، معقبًا: "في ناس بتروح المسجد، وبتجيب ناس تعمل تواشيح وتقرأ قرآن، فأنا قولت مش هعمل كدا، أنا قولت كل سنة هسدد جوايا صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على ما أموت أكون سددت جوايا 20أو30 صفة".

ولفت إلى أن الصفات التي استدعها من الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصدق والتضحية، والأبوة، والزوج، معقبًا: "بلاش نحتفل بالمولد النبوي الشريف بالحلاوة فقط، علينا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حسام موافي توك شو المولد النبوي الشريف 2019 المولد النبوي التوك شو الاحتفال بمولد النبي

أخبار تهمك

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 6 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

عاجل.. رامي جمال يعلن إصابته بمرض خطير: "كل يوم بيزيد"

منذ ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 6 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر خطة "الوطنية لللإعلام" للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

كيف استعدت وزارة الأوقاف لاستقبال المولد النبوي الشريف؟

الطرق الصوفية تعلن انضمامها لحملة "رسول الإنسانية"

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي

محافظ بني سويف يشهد احتفالية المولد النبوي.. ووكيل أوقاف بني سويف يحدد الطريقة المثلى للاحتفال (صور)

"لعل سيرة الرسول تكون لنا جميعًا قدوة حسنة".. ننشر نص كلمة السيسي في احتفالية المولد النبوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

"يلا شووت" MATCH Ronaldo مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status