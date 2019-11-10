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أخبار برشلونة اليوم: نيمار يفاجئ الجميع في البارسا وإصابة مدوية تضرب نجم الفريق و3 لاعبين يغيبون أمام دورتموند

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:03 م
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اخبار برشلونة اليوم
اخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 10 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع الفوز في مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو والتي أقيمت على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الدوري الإسباني.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 10 - 11 - 2019 :-

 

- مفاجأة.. نيمار في برشلونة

 

أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو إن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا انتقل إلى مدينة برشلونة من أجل الاستمتاع بليلة مع بعض أصدقائه في المدينة، واوضحت الصحيفة أن لم يعد غريبا مشاهدة نيمار في المدينة الكتالونية.

 

- صدمة مدوية.. برشلونة في ورطة قبل الكلاسيكو

 

تعرض الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو لإصابة قوية خلال مباراة البارسا ضد فريق سيلتا فيجو في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، وسيغيب سيميدو عن أثرها لمدة 5 اسابيع مما سيؤثر على أداء الفريق في الجانب الأيمن.

 

- أول رد رسمي من برشلونة على إقالة فالفيردي

 

قال جليرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية إن كل ما يقال في الأيام الأخيرة عن رحيل ارنستو فالفيردي مدرب الفريق غير صحيحا، وان المدرب الإسباني مستمر مع الفريق من أجل تحقيق الألقاب هذا الموسم.

 

- ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

 

أشادت الصحف الإسبانية صباح اليوم الأحد بالأرجنتيني ليونيل ميسي بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه في مباراة الأمس مع فريقه برشلونة أمام سيلتافيجو، وسجل أفضل لاعب في العالم ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك سيلتافيجو هدف من ركلة جزاء وهدفين من ركلتين حرتين نفذهما بطريقة رائعة.

 

وعلقت صحيفة "السبورت" الإسبانية على غلافها قائلة :"ميسي ميسي ميسي وحده ميسي" في إشادة بما فعله النجم الأرجنتيني بالأمس.

 

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فوصفت ميسي بالعبقري حيث عنونت إنه عبقري.

 

- برشلونة يفقد 3 لاعبين أمام دورتموند بدوري الأبطال

 

يفتقد فريق برشلونة ثلاثي الفريق (جيرارد بيكيه - سيميدو - جوردي ألبا) في مواجهته ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري في مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

 

- رقم خيالي في تقييم "ميسي" ضد سيلتا فيجو

 

حصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على تقيم خيالي في مباراة فريقه ضد فريق سيلتا فيجو، حيث نجح الأرجنتيني في تسجيل هاتريك خلال تلك المباراة وحصل على تقيم 9.8 درجة.

 

- بارتوميو يطمئن جماهير برشلونة بشأن ميسي

 

طمأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة جماهير الفريق بشأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإن المسئولين مستعدون لفترة ما بعد اعتزال ليونيل بالرغم من أهمية اللاعب مع الفريق، وشدد أن الجميع في البارسا يثق بأن ميسي سوف ينهي مسيرته داخل الفريق الكتالوني.

 

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