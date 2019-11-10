وزير الشباب والرياضة يكرم محمود شوقي مقرر جائزة "التميز" لشباب الصحفيين

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمود شوقي مدير تحرير الرياضة بمجلة الإذاعة والتلفزيون ومقرر فكرة جائزة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين.





وأكد محمود شوقي، خلال كلمته، بحفل التكريم، أن الفكرة خرجت للنور بدعم من الوزير لتكون الجائزة من وزارة الشباب للشباب مؤكدا أن الفكرة جاءت في نهاية 2018 خلال لقائه مع الوزير بعد فوزه بجائزة من خارج بلده.





ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفيف من الصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل والذى شهد تكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجوائز فى الفروع المختلفة.





جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبه كبيرة من نجوم الصحافة والإعلام.