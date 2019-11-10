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"مصر دي ولا بوليود".. حواديت الشانزلزيه يشعل السوشيال ميديا بأولى حلقاته

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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حواديت الشانزلزيه
حواديت الشانزلزيه
لمياء علي
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انطلقت مساء اليوم الأحد، أولى حلقات مسلسل حواديت الشانزلزيه والذي تم عرضه عبر شاشة ON E، وسط ترقب شديد من الجمهور.

مسلسل حواديت الشانزلزيه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد الانتهاء من عرض أولى حلقات المسلسل، تصدر حواديت الشانزلزيه مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، حيث احتل مراكز متقدمه بقوائم التريند.

كيف كان رد فعل الجمهور على المسلسل بعد عرض أولى حلقاته؟

وجاءت التعليقات مبشرة بنجاح العمل ووصفه البعض بأنه يشبه للأعمال العالمية وقال أحدهم "مصر دي ولابوليود".

فيما جاءت باقي الآراء كالتالي: ينصح بمشاهدته جدا، حبيته أوي، مشاهد عالمية، شكله تحفه، مسلسل رائع والأبطال مميزين، عمل يستحق المتابعة، الدراما المصرية بخير، أعشق مسلسلات هذه الحقبة الزمنية، مسلسل مشوق وممتع وقصته جديدة، أداء الممثلين عالمي، اختيار مميز للأبطال، إياد نصار ممثل عالمي، مسلسل فوق الوصف.

تفاصيل عن حواديت الشانزلزيه

وتكمن قصة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عن 5 طبقات في فترة الخمسينيات، وهو من بطولة: إياد نصار وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

بعتبر "حواديت الشانزليزيه" من نوعية الأعمال الدرامية ذات الحلقات الكثيرة وتتكون من 45 حلقة، لكاتبه نهى سعيد، وأيمن سليم، من إخراج مرقص عادل، في اول تجاربهما بعالم الدراما، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
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