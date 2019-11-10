إنجي المقدم عن "حواديت الشانزليه": "من أقرب الأعمال لقلبي"

نشرت الفنانة إنجي المقدم، فيديو متحدثة به عن دورها بمسلسل "حواديت الشانزليه"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "انجي"، في هذا الفيديو قائلة: "هو مسلسل حواديت الشانزلزيه مهم بالنسبة ليا، استمتعت بالعمل فيه، واتعلمت منه الكثير".





وأضافت "انجي"،: "دور عايدة من أحب الأدوار لقلبي، ومتحمسة للدور ومسلسل حواديت الشانزلزيه جداً، ويارب يعجبكم مستنية تقولولي ايه رايكم بعد ما تتفرجوا".



وعلى صعيد آخر قدمت "انجي" العديد من المسلسلات منها حواديت الشانزلزيه سرايا عابدين، ظرف أسود، ذهاب وعودة، تحت الأرض، الصندوق الأسود، طرف ثالث، فرق توقيت، حكايات بنات، سقوط حر، نوايا بريئة، ولد الغلابة.



تدور أحداث مسلسل "ولد الغلابة" حول أحمد السقا والذي يعمل مدرس وبسبب الظروف المادية التى يتعرض لها يضطر للعمل في مهنة أخرى سائق تاكسى.