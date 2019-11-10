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برنامج جديد من "الكهرباء" للقضاء على القراءات والفواتير الخاطئة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:40 م
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فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
محمد صلاح الحج
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أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، برنامج جديد لمواجهة القراءات الخاطئة والقضاء على مشاكل الفواتير المستمرة التى يشكو منها معظم المواطنين مما وضع وزارة الكهرباء ومسئوليها فى موقف محرج.

وخلال الفترة الأخير عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الوزارة اجتماعات مستمرة مع رؤساء شركات التوزيع التسع ورئيس مجلس إدارة شركة "شعاع" المتعاقدة مع الكهرباء لقراءة العدادات.

وتم الاستقرار مؤخرا على اطلاق برنامج جديد يحمل اسم "القراءة الموحدة" وهو يتمثل فى قيام كشافى شعاع بتصوير العداد كل شهر وارسال الصورة الخاصة بكل عداد على تطبيق خاص لكى تتم مراجعتها ومقارنتها بأخر قراءة تم اخذها فى وقت سابق من العداد التابع للمشترك كى يتم القضاء نهائيا على مشاكل القراءات الخاطئة.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات استجواب وإحاطة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والقراءات الخاطئة الأمر الذى دفع وزير الكهرباء والطاقة للإتفاق مع الشركة الخاصة المتعاقدة لقراءة العدادات على بدء تطبيق البرنامج الجديد . 
 

مميزات برنامج "القراءة الموحدة"

البرنامج الجديد يهدف فى المقام الأول لتوفير أعلى معدلات الدقة.


سيقضى البرنامج على  التدخل البشري  مما يؤكد حرص الوزارة  اصدار فاتورة استهلاك شهرية خالية من اى اخطاء. 
 

أقصى مدة يتم تسجيل القراءة فيها هي دقيقة واحدة فقط.


هناك خاصية فى البرنامج ترفض تسجيل قراءة العدادات الغير دقيقة.


سيتم القضاء والتخلص من طريقة متوسط الاستهلاك وبالتالى  سيحاسب المواطن على ما يستخدمه من الكهرباء فقط.

شركات التوزيع التسع بدأت فى تطبيق البرنامج والعمل على تنفيذه بجميع المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية. 


البرنامج سيقضى على تسجيل القراءات الوهمية

 
ويستهدف البرنامج الجديد القضاء تماما على اعتماد شركات توزيع الكهرباء على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك


البرنامج  سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتصوير قرائته الفعلية .


تصميم االبرنامج
 
البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة من خلال وجود خاصية عدم عمله إلا أمام العداد الخاص بالمشترك ، بحيث يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، التى يقوم البرنامج بتسجيلها مباشرة بعد التقاطها .

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