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صلاح حسب الله ينهى الجدل بشأن مدة عضوية البرلمان
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:45 م
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كساب أحمد
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أنهى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الجدل بشأن مدة عضوية البرلمان، قائلًا: " الدستور حدد مدة مجلس النواب بـ5 سنوات مالية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للبرلمان".
ولفت "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مدة مجلس النواب الحالي ستنتهي في 9 يناير 2021، وستجرى الانتخابات ما بين 9 نوفمبر لـ8 يناير، مضيفًا أن الدستور حدد أن أصحاب الاختصاص الدستوري لدعوة المجلس للإنعقاد وفض انعقاده هو رئيس الجمهورية، ولا يملك أحد مخالفة النص الدستوري.
وأشار إلى أن النواب الجدد سيحلفون اليمين داخل قاعة مجلس النواب في 10 يناير 2021، مضيفًا أن النائب الذي ابتعد عن دائرته الـ4 سنوات الماضي فقد ثقة الناس، لكن النائب الذي يخدم المواطنين ويقوم بدروه التشريع والرقابة، من المتوقع أن يفوز بثقة المواطن مرة أخرى.
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