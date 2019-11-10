مروة ناجي تلهب أجواء مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا (صور)





أحيت المطربة المصرية مروة ناجي، منذ قليل حفلها المنظم ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.









وقدمت ناجي، خلال الحفل باقة من الغمع الأغاني التي سلطنت من خلالها الجمهور الذي ملاء ارجاء المسرح، وهي "حبيت من قلبي، مش هتنازل عنك أبداً، ساعات ساعات، قال جاني بعد يومين، الله الله ع المستقبل"، حيث تفاعلو معها بشكل كبير.





وعن المهرجان





يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.





وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.





نبذه عن المطربة





هي مروة ناجي مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج (أحلى صوت the voice) لدعم الأصوات الشابة، إلا أنها خرجت من التصفيات النهائية.

متزوجة من د.أحمد مجاهد (رئيس هيئة دار الكتاب) ولها ولدين (آدم وآسر).



