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في حواره لـ"الفجر".. متعب يتحدث عن القرار الصعب في مسيرته ويوجه رسالة خاصة لـ"مؤمن زكريا"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:38 م
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عماد متعب ومراسلة الفجر
عماد متعب ومراسلة الفجر
نادين أحمد نجدي
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فتح نجم النادي الأهلي ولاعب المنتخب المصري السابق الكابتن عماد متعب محلل قناة ON Sport حاليًا، قلبه لـ"الفجر" وتحدث عن سبب اعتزاله الرسمي، أفضل مدرب له، ورأيه في لاعبين كرة القدم الذين اتجهوا للتمثيل مثل إكرامي ، أحمدصلاح حسني .

 

ما هو سبب اعتزال عماد متعب الأساسي؟

 

لم يكن لي دور في النادي الأهلي، وأنني لم أستطع أن ألعب في أي ناد غير النادي الأهلي، لذلك قررت الاعتزال.

 

ما هو أفضل مدرب من وجهه نظرك؟

 

يوجد مدربون دائماً أقول إنهم الأفضل بالنسبة لي وأتعلم منهم، ففي الأهلي مستر مانويل جوزيه وفي المنتخب كابتن حسن شحاته.

 

ما هو الجندي المجهول في مشوار متعب الكروي؟

 

 يوجد كثير من الجنود المجهولين في حياتي، ومنهم "لاعيبة" في أدوارهم كانت مميزة جداً ومهمة في الملعب ومن الممكن أنهم لم يأخذوا حقهم إعلامياً .

 

يوجد أيضاً أدوار خارج الكرة وهم والدتي وإخواتي في المنزل وبعد ذلك أصبحت زوجتي وبناتي لهم دور كبير جداً معي ووقفوا معه وساندوني وكل هذه الأدوار لم تكن واضحة للجماهير ولكنها فادتني في أشياء كثيرة جداً في حياتي.

 

من أقرب صديق لعماد متعب في النادي الأهلي؟

 

 يوجد الكثير من الأصدقاء لقد مررت وعاصرت أجيال كثيرة ولاعبين كثيرين ففي كل مرحلة وكل وقت كان يوجد لدي أصدقاء من هذا الجيل ومستمرين معي ومنهم "حسام غالي ، شريف إكرامي، بركات ، سيد معوض، وائل جمعة، أبو تريكة.. و يوجد الكثير غيرهم أيضاً.

 

ما  رأيك في لاعبي الكرة الذين اتجهوا للتمثيل بعد الاعتزال مثل إكرامي واحمد صلاح حسني؟ هل ممكن أن نراك في عمل فني قريباً؟

 

لم أفكر في هذه الخطوة إطلاقاً في هذه الفترة، لكن هؤلاء نجوم كبار حيث أن إكرامي نجم كبير سواء في الكرة وفي التمثيل، على المستوى الفني حقق نجاحاً كبيراً وفي الكرة حقق نجاحاً عظيماً، أحمد صلاح حسني في الكرة نجم كبير جداً وسواء في المزيكا أو التمثيل حقق نجاحاً شديداً ، هذه النجوم نجحت واستطاعت أن تفعل معادلة صعبة بين لعب الكرة والتمثيل ، أُحيهم على ذلك ونستمع بهم دائماً ، ولم أكن أعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة، إلى الآن لم أتوقع ظهوري في عمل تليفزيوني الأيام القادمة،ولكن بعد ذلك لم أدري ماذا سيحدث.

 

ما رسالتك لمؤمن زكريا؟

 

 أدعو له بالشفاء وأن يقوم بالسلامة، ويرجع أفضل من البداية ونحن ورائه ونساعده وهو أخي وأنا دائما على تواصل معه وإن شاء الله يرجع أفضل مما كان عليه .

 

حدثنا عن بدايتك وأول من اكتشف موهبتك؟

 

بدأت من نادي بلبيس في الشرقية في مراحل الناشئين بها، واختبرت وعمري 12 سنة في النادي الأهلي، ومن ذلك الوقت استمريت، كان يوجد شخص في بلبيس اسمه كابتن محمد صلاح، وهو من أخذني إلى الإختبارات وبعد ذلك وصلت إلى هناك وتم قبولي في النادي الأهلي للناشئين، عندما علمت بالخبر كان لدي سعادة غير طبيعية ، وكان شرف لي وكنت فخور بذلك، وهذا حلم لم أكن أتخيل إنه تحقق لكن تحقق الحمد لله، وعملت وسعيت بشكل كبير واستمريت في الحفاظ عليه

 

حدثنا عن أول مشاركة لك مع المنتخب ؟

 

كان لمنتخب مصر للناشئين مع كابتن حسن شحاته وكابتن إسماعيل يوسف، وهذه كانت البداية بالنسبة لي ، وأي لاعب يلعب في نادي يكون طموحه الأكبر أن يلعب في المنتخب ويقوم بتمثيل بلده، فكان هذا شرف كبير لي، ووجودي في النادي الأهلي شرف ولعبي لمنتخب مصر شرف أكبر، وربنا كرمني استمريت مع كابتن حسن شحاته واستطعنا أن نحقق إنجازا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب ولعبنا كأس العالم.

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متعب عماد متعب رياضة رسالة مؤمن زكريا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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