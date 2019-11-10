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ضياء رشوان: لم نحذف حرف واحد لحديث حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالغني أثناء زيارة الوفد الأمني
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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هدى عبدالرازق
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قال دكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصلحة السجون تنظم غدًا لقاء لعدد من المراسلين الأجانب وزملائهم المصريين في سجن طرة، لمتابعة وضع النزلاء.
وأكد "رشوان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه لم يتم حذف حرف واحد لحديث حازم عبد العظيم، وصفوت عبد الغني خلال زيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لنزلاء سجن طرة، موضحا أن وجود مراسلين أجانب في سجن طرة يؤكد أنه لا يوجد أي شيىء نخفيه.
وعن ما يردده الإخوان حول ظروف وفاة المعزول محمد مرسي، أوضح أن هناك تقارير طبية تثبت حالته، مضيفا: "مش هنجيب حد من برة يتابع، إحنا هنععرض ورقنا"، مضيفا أن هيئة الاستعلامات مستعدة للتعاون مع أي جهات في الدولة، متابعا أن مصر ليست مجتمع مثالي مثلها مثل أي مجتمع في الدنيا، وهناك تعاون متواصل مع وزارة الداخلية لعرض مواد جديدة للعالم.
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