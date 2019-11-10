ضياء رشوان: لم نحذف حرف واحد لحديث حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالغني أثناء زيارة الوفد الأمني

قال دكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصلحة السجون تنظم غدًا لقاء لعدد من المراسلين الأجانب وزملائهم المصريين في سجن طرة، لمتابعة وضع النزلاء.





وأكد "رشوان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه لم يتم حذف حرف واحد لحديث حازم عبد العظيم، وصفوت عبد الغني خلال زيارة وفد من نيابة أمن الدولة العليا لنزلاء سجن طرة، موضحا أن وجود مراسلين أجانب في سجن طرة يؤكد أنه لا يوجد أي شيىء نخفيه.



