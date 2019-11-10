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واشنطن: سنفرض عقوبات على تركيا إذا لم تتخلص من صواريخ "إس 400"
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:13 م
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وكالات
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إمكانية فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أنقرة، إذا لم تتخلص من منظومة دفاع صاروخي روسية (إس 400).
وقال أوبراين لشبكة تلفزيون (سي.بي.إس) في مقابلة "تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات" مشيراً إلى إجراءات تفرض بموجب قانون (مواجهة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات) والتي قال إن الكونغرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.
جاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا.
وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ "إس 400" الروسية المضادة للطائرات، والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتهدد مقاتلاتها من نوع "إف 35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن".
وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أمريكية بدأت تركيا في تسلم دفعات من صواريخ "إس 400" في يوليو.
ورداً على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" والتي تشارك أنقرة في إنتاجها وترغب في شرائها أيضاً. لكنها لم تفرض أي عقوبات حتى الآن على أنقرة.
ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ "إس 400" التي تسلمتها حتى الآن وما زالت واشنطن تأمل في إقناع حليفتها "بالابتعاد" عن المنظومات الروسية.
وقال أوبراين، "لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400. لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة. هذه رسالة سيبلغها الرئيس له (لأردوغان) بوضوح شديد عندما يكون هنا".
وقال أوبراين لشبكة تلفزيون (سي.بي.إس) في مقابلة "تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات" مشيراً إلى إجراءات تفرض بموجب قانون (مواجهة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات) والتي قال إن الكونغرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.
جاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا.
وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ "إس 400" الروسية المضادة للطائرات، والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتهدد مقاتلاتها من نوع "إف 35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن".
وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أمريكية بدأت تركيا في تسلم دفعات من صواريخ "إس 400" في يوليو.
ورداً على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" والتي تشارك أنقرة في إنتاجها وترغب في شرائها أيضاً. لكنها لم تفرض أي عقوبات حتى الآن على أنقرة.
ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ "إس 400" التي تسلمتها حتى الآن وما زالت واشنطن تأمل في إقناع حليفتها "بالابتعاد" عن المنظومات الروسية.
وقال أوبراين، "لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400. لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة. هذه رسالة سيبلغها الرئيس له (لأردوغان) بوضوح شديد عندما يكون هنا".
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