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أول تعليق لشقيق هيثم أحمد زكي على وفاته

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:26 م
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شقيق هيثم أحمد زكي
شقيق هيثم أحمد زكي
أمنية فوزي
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قال رامي عز الدين، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته، إنه علم بخبر وفاة شقيقه من والده، قائلًا: "لقيته حزين جدًا وأول مرة أشوفه كده، ولما قالي اتصدمت وقولتله مش ممكن".

وأضاف "عز الدين"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد،: "خبر وفاة شقيقي مثل الكابوس، أنا كنت فاكر في حد بيهزر لما بلغونا"، لافتًا إلى أن هيثم يكبره بـ6 سنوات.

وأشار إلى أنهم عاشوا في نفس المكان لمدة 6 سنوات، وبعدها هاجر إلى أمريكا مع والده، وظل هيثم مع والده الفنان أحمد زكي، متابعًا: "،كان دايمًا نفسي أبقى معاه، ونفسه يبقى معايا وكنا بنحب بعض جدًا، وكنا على تواصل دائم".
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