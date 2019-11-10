أحمد موسى: تريليون و300 مليار جنيه إجمالي الدعم خلال 5 سنوات

تريليون و300 مليار جنيه





قال الإعلامي أحمد موسى، إن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغخلال 5 سنوات، مشيرا إلى أنه يوجد 70 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة تقدر بـ 70 مليار جنيه، موجها حديثه لمنظمات حقوق الإنسان الممولة، قائلًا: "مش ده حقوق الإنسان ! ولا لازم ندافع عن حق الإرهابي والخاين والممول !".ولفت إلى أنه تم فحص 52 مليون مواطن في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، كما تم فحص 10.7 مليون من طلاب المدارس في مبادرة الرئيس السيسي للقضاء فيروس سي.ونوه "موسي" إلى أنه تم صرف دعم نقدي بقيمة 17 مليار جنيه وتلبية احتياجات 58 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم.