جمال شعبان: أمراض القلب القاتل الأول في مصر

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن قلوب المصريين هي الأكثر وجعًا في العالم، كما قال الطبيب الكبير مجدي يعقوب، فثلث المصريين يعانون من الضغط، وكل مريض ضغط، هو مشروع مريض قلب، معقبًا: "القلب هو المرض القاتل الأول في مصر، و70% من قوائم الانتظار في مصر هي لأمراض القلب".



وتابع عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الكرش ظاهرة في مصر والأكثر انتشارًا في العالم، مستطردًا: "الكرش مقدمة لأمراض القلب، ويؤثر على عملية الانتصاب".



وأشار إلى أن المكملات الغذائية قاتلة، وتؤدي إلى تضخم في العضلات بصورة غير طبيعية، لافتَا إلى أن هذه المكملات تؤدي إلى تضخم كاذب، متابعًا: "المكملات تدينا منظر حلو أووي، ولكنها تؤدي إلى تصلب شرايين".

