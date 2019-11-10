أخبار صلاح اليوم| الكشف عن إصابته أمام السيتي وإقترابه من الليجا الإسبانية

يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الأحد 10 من نوفمبر الجاري.









صلاح يقترب من الدوري الإسباني





ارتفعت أسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وذكرت صحيفة "El Desmarque" الإسبانية أن إدارة ليفربول ستوافق على رحيل محمد صلاح لريال مدريد مقابل الحصول على 215 مليون جنيه إسترليني وذلك من أجل تمويل صفقة ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغم أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز أعلن أنه لا يقدر على ثمن الصفقة.





وأشارت الصحيفة أن سبب موافقة إدارة ليفربول على بيع صلاح هو رغبتها الشديدة في ضم كيليان مبابي باعتبار أن الفرعون المصري قدم كل ما لديه للريدز.





صلاح يساهم في فوز ليفربول على السيتي





ساهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في فوز فريقه على مانشستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف وحيد والتي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وبادر البرازيلي فابينيو بتسجيل أهداف المبارة في أول عشرة دقائق، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس التشيلي كلاوديو برافو.





وعزز صلاح تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، برأسية رائعة مستغلا عرضية متقنة ليسكنها الشباك بنجاح، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم.





ونجح ساديو ماني في إحراز الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلص بيرناردو سيلفا الفارق لفريقه مانشستر سيتي، بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة





وبتلك النتيجة يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.





ماذا قدم صلاح أمام مانشستر سيتي





حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أن يشارك في المباراة حتي الدقيقة 86 ليتم استبداله بالمدافع الدولي الإنجليزي جو جوميز وسجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هدف فريقه الثاني في المباراة و افتتح البرازيلي فابينهو أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية للغاية و أضاف اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 50 وقلص اللاعب الدولي البرتغالي بيرناندو سيلفا النتيجة وسجل هدف المان سيتي الوحيد في المباراة بالدقيقة 66 من عمر المباراة.





وحصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم 7.9 وهو أفضل لاعب في المباراة حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أن يمرر الكرة 78 مرة بنسبة نجاح 91% وقام بعمل ثلاث مراوغات صحيحة بينما سدد الكرة علي المرمي 3 مرات.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.





الكشف عن حجم إصابة صلاح وخضوعه للفحص الطبي





كشف تقارير صحفية إنجليزية عن حجم إصابة الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول خلال مواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم في الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وغادر محمد صلاح ملعب اللقاء في الدقائق الأخيرة متأثراً بالإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول بعد تدخل عنيف من البرازيلي فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي.





وبالرغم من إصابة محمد صلاح في الشوط الأول إلا أنه تحامل على نفسه ليكمل اللقاء ولكنه غادر في النهاية بقرار من المدير الفني يورجن كلوب والذي منح فرصة المشاركة للاعب جوميز في الدقيقة 87.





واكدت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية على أن إصابة محمد صلاح هي نفس الإصابة التي عاني منها طوال الفترة الماضية على مستوي الكاحل.





واشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح دخل مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي وهو لم يكتمل عملية الشفاء حيث قرر كلوب مشاركته منذ بداية اللقاء اليوم لمعرفته بصعوبة مواجهة السيتي الخصم المباشر للريدز في بطولة الدوري.



