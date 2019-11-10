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جمال شعبان يناشد الرئيس السيسي بإعداد مدينة للقلب في العاصمة الإدارية الجديدة
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:13 م
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كساب أحمد
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك ضرورة للفضفضة قبل النوم، معقبًا: "النوم هو الوقت الخصب لأزمات القلب، وما ينفعش حد ينام وهو زعلان، صلاة الفجر قد تكون وقاية من أزمات القلب".
وتابع عميد معهد القلب السابق، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن أزمات القلب خادعة، وقد تظهر على أنها مشكلة في القلب، لذلك أي شخص يشعر بوجع في منطقة البطن، عليه أن يذهب إلى الطبيب.
ولفت إلى أن أول جلطة قلبية في العالم كانت في مصر للأميرة ميرت قبل الميلاد، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد مدينة للقلب في العاصمة الإدارية الجديدة تقود طب القلب في مصر وإفريقيا، وتخدم الغلابة في الأساس.
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