أحمد موسى: المخابرات التركية تعمل مع تنظيم داعش لتنفيذ عميات إرهابية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المخابرات التركية تعمل مع تنظيم "داعش" لتنفيذ عميات إرهابية لتفجير الطائرات، مشيرا إلى أنها كانت وراء تفجير الطائرة الروسية في مصر عام 2015.





وطالب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، بفتح تحقيق عن طائرة مصر للطيران عام 2016 التي سقطت أثناء قدومها من فرنسا.





وأشار إلى أن هناك أربع أشقاء من أصول لبنانية وينتمون لتنظيم داعش وهم: عامر وخالد ومحمود وطارق الخياط، لافتا إلى أن "طارق" كان ضمن تنظيم داعش في سوريا؛ وكان له اتصالات مع أشقائه.





وتابع: "خالد ومحمود يعيشان في أستراليا وتم القبض عليهما بتهمة التخطيط لتفجير الطائرة الإماراتية في رحلتها من سيدني إلى ابو ظبي عام 2017 أما عامر يعيش في لبنان وتم القبض عليه إيضا.



