وزير الرياضة يكرم رئيس الأعلى للإعلام خلال احتفالية مسابقة التميز لشباب الصحفيين (صور)

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال حضوره مراسم الحفل الختامي لمسابقة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين في مجال الشباب والرياضة في نسختها الأولى لعام 2019، على مسرح الوزارة.





وأشاد "مكرم" بتكريم وزارة الشباب والرياضة للأعمال الصحفية المميزة متمنيا أن تكون الجائزه لشباب الاعلاميين والصحفيين والفنانين وكل فئات الشباب الموجوده في كافه التخصصات المصرية.





ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفيف من الصحفيين والإعلاميين لحضور الحفل والذى شهد تكريم أعضاء لجان التحكيم والفائزين بالجوائز فى الفروع المختلفة.



