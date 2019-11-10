مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كورة لايف تابع البث المباشر لمباراة فريق يوفنتوس ضد فريق ميلان والتي ستقام بعد قليل على ملعب اليوفي ارينا في مدينة تورينو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الايطالي YALA KOORA وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط والارتقاء في جدول ترتيب الكالتشيو KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق إنتر ميلان GOAL KOORA والذي نجح في تحقيق الفوز بالأمس على فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما يحل فريق ميلان في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة YALA SHOOOT PLUS.

يلا لايف شاهد المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب والبث الأسطورة بين فريق يوفنتوس وفريق ميلان COOL KOORA المب وكان فريق ميلان قد خسر في الجولة الماضية من فريق لاتسيو في المباراة التي أقيمت على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA STAR ويرغب ميلان في تحقيق انتصار على ملعب اليوفي ارينا لم يحقق منذ سنوات طويلة خارج دياره BEIN MATSH.

كورة أونلاين ويسعى اليوفي لتحقيق الفوز على ميلان من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وأن يصبح الفارق نقطة واحدة عن فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه إنتر ميلان KOORA ONLINE ويرغب يوفنتوس في تصدر ترتيب الدوري الإيطالي والحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الأخيرة YALA KOORA، وسوف تقام المباراة بين يوفنتوس وميلان في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA.