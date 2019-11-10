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عاجل.. محمد صلاح يظهر مصابا بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وشكوك حول لحاقه بمعسكر المنتخب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:38 م
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إصابة محمد صلاح
إصابة محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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ظهر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مصابا رفقة مدربه الألماني يورجن كلوب عقب مباراة ليفربول و مان سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وظهر صلاح و الثلج علي كاحله الذي أصيب في مباراة ليفربول و ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " مما أدى لغيابه لمدة أسبوعين وعن معسكر منتخب مصر السابق.

ومن المفترض أن ينضم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الي معسكر منتخب مصر غدا في برج العرب بمدينة الاسكندرية لمواجهة كينيا و جزر القمر ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2021.


وحقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.
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