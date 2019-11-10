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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر YALLA لايف شووووت I7SRY اونلاين beIN ماتش يوفنتوس NOW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي يوفنتوس KORA LIVE الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم الأحد 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان وملعب اللقاء

وتلعب مباراة يوفنتوس KORA ONLINE ضد ميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب يوفنتوس.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم

وستذاع مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان اليوم:

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – ماثييس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – دانيلو.

خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – سامي خضيرا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين – خوان كوادرادو.

تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس:

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تيو هرنانديز – أليسيو رومانيولي – ليو دوارتي – دافيد كالابريا.

خط الوسط: راضي كرونيتش – إسماعيل بن ناصر – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: لياو – كريشتوف بيونتيك – سوسو.

بث مباشر لمباراة يوفنتوس وميلان

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وميلان في بطولة الدوري الإيطالي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس YALLA SHOOT في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريقين في بطولة الدوري.

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