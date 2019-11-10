غدًا.. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي





تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي في العاصمة المغربية خلال يومي 11 و12 من شهر نوفمبر الجاري، وينظمة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية وحكومة الوفاق و وزارة الصناعة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.



