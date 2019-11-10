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غدًا.. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:27 م
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وكالات
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تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي في العاصمة المغربية خلال يومي 11 و12 من شهر نوفمبر الجاري، وينظمة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية وحكومة الوفاق ووزارة الصناعة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
ويناقش المنتدى والتوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والمعادن في ليبيا، والتحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ورؤية القانون الليبي لها.
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