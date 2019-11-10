Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:27 م
Advertisements
مدينة الرباط
مدينة الرباط
وكالات
Advertisements

تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي في العاصمة المغربية خلال يومي 11 و12 من شهر نوفمبر الجاري، وينظمة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية وحكومة الوفاق ووزارة الصناعة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

ويناقش المنتدى والتوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والمعادن في ليبيا، والتحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ورؤية القانون الليبي لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة الرباط عاصمة المغرب المنتدي الاقتصادى الليبي الاستثمار في ليبيا

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ نصف ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 5 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعتين و 45 دقيقة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ نصف ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ أقل من نصف ساعة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 19 دقيقة

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ثلث ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

طرابلس: افتتاح فعاليات المنتدي الاقتصادي الليبي التونسي

انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي-الإماراتي الثاني في الرياض

"مواد البناء" توقع بروتكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة

الإثنين.. انطلاق أكبر ملتقى عالمى للاستثمار بدبي بمشاركة مصر و١٤٦دولة

"الفالح": المشروعات الروسية ورؤية 2030 تُمثّلان دوافع جديدة للجهود المشتركة

الفالح: خطط مستقبلية طموحة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة مع روسيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status