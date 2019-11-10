الآن“Live Now” يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم الأحد 10 – 11 – 2019 بدون تقطيع الدورى الإيطاليHD
يوفنتوس وميلان
بث مباشر ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدورى الإيطالي ” الكالتشيو”
هذا الموسم 2019 / 2020 ، اليوفي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة هذا الموسم
برصيد 29 نقطة من 11 مباراة ، حيث تمكن فريق السيدة العجوز من الفوز في تسع مباريات
وتعادل في مباراتين ولم يتلقي الفريق أي هزيمة حتي الآن ، مباراة اليوم هامة جدا لليوفي
نظرا لتصدر فريق إنترميلان برصيد 31 نقطة ، فاذا أراد كريستيانو رونالدو ورفاقه استعادة
الصدارة مرة أخرى عليهم بالفوز بالثلاث نقاط في المباراة .
أما فريق الميلان
فيقدم أداءاً لا يحسد عليه هذا الموسم حتي الآن ، فقد جمع الفريق 13 نقطة فقط من
11 مباراة يحتل بهم المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم ، أداء ضعيف
جدا وموسم للنسيان من جانب الفريق العريق الذي كان أحد عمالقة أوروبا أحد الأيام ،
لذلك فمن الطبيعي سيكون أقصي طموح اللاعبين هو الخروج بنقطة تعادل من اللقاء أمام فريق
بحجم ومستوى يوفنتوس ، فسوف نرى ما سيحدث في القمة الكبيرة بين الفريقين .
مباراة يوفنتوس
وميلان بث مباشر
يقام اللقاء اليوم
بين فريقي يوفنتوس وميلان بث مباشر وذلك في يوم الأحد الموافق 10 – 11 – 2019 ، وذلك
علي ملعب أليانز (تورينو) ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Bein Sports HD4 ، توقيت
اللقاء في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت
مكة المكرمة .
وسوف نتابع معكم
بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر بدون تقطيع.