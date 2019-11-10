مصطفى بكري: "مرسي" كان مندوبًا لمكتب الإرشاد خلال حكم الإخوان

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن كتابه "مرسي في القصر"، قائلًا: "كانوا بيفرشوا الجرايد أمام مكتب رئيس الجمهورية ويضعوا عليها صواني الفراخ وغيره".





وأشار "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن رائحة قصر الرئاسة أيام حكم محمد مرسي كانت سيئة جدًا؛ بسبب ذبح الخرفان وإعداد الأطعمة بكميات كبيرة.



