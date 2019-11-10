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مصطفى بكري: "مرسي" كان مندوبًا لمكتب الإرشاد خلال حكم الإخوان
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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أمنية فوزي
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تحدث الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن كتابه "مرسي في القصر"، قائلًا: "كانوا بيفرشوا الجرايد أمام مكتب رئيس الجمهورية ويضعوا عليها صواني الفراخ وغيره".
وأشار "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن رائحة قصر الرئاسة أيام حكم محمد مرسي كانت سيئة جدًا؛ بسبب ذبح الخرفان وإعداد الأطعمة بكميات كبيرة.
وأضاف أن فترة حكم الإخوان كانت فترة كاشفة عن سلوكهم الاجتماعي، مؤكدًا أن مكتب الإرشاد كان يحكم مصر خلال فترة حكم الإخوان، ومحمد مرسي كان مندوبًا لهم، موضحًا أن جماعة الإخوان كانت غير أمينة على مصر وآثارها خلال فترة حكم الإخوان؛ لأنها جماعة لا تعترف بالدولة.
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