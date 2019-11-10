«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW JUFENTUS رابط مباشر يوفنتوس KORA ONLINE

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يحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، فاز في 9 مباريات وتعادل في مبارياتين. يستضيف يوفنتوس نظيره ميلان اليوم علي ملعبه ويسعي لحصد الثلاث نقاط من ميلان ورفع رصيده إلي 32 نقطة.

وعلى صعيد آخر، يحتل ميلان المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، فاز في 4 مبلريات وتعادل في مباراة واحدة وخَسر في 6 مباريات وسيواجه اليوم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي وعلى ملعبه في مباراة صعبه للغاية بين الفريقين، حيث يسعي الروسونيري للخروج من اللقاء بنقطة واحدة على الأقل لرفع رصيده بها.

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