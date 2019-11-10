أحمد موسى يعرض زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لطرة لمتابعة أوضاع نزلاء السجون

عرض الإعلامي أحمد موسى، زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لطرة لمتابعة أوضاع نزلاء السجون، حيث استمعوا لشكاوي السجناء من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان وغيرهم.





ووفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، استمع أعضاء نيابة أمن الدولة لشكاوي السجناء ومن بينهم حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالعظيم.





وقال حازم عبد العظيم أستاذ قسم التكنولوجيا بجامعة القاهرة، والمقبوض علية في مايو 2018 في القضية رقم 734، بتهمة نشر أخبار كاذبة علي مواقع التواصل الإجتماعي، ومحبوس إحتياطيًا علي ذمة التحقيقات فيها إنه يحتاج إلى إجراء عملية، ولأنها كبيرة يحتاج اجراءها في مستشفى السعودي الألماني.





وأشار إلى أن السجن فيه سلبيات وإيجابيات، متابعا: "المياه بتتقطع باستمرار.. وعدد الناس في الأوضة 9 أو 3، مؤكدا أن وضع الأكل جيد للغاية ولم يكن يتوقعه، حيث يتناول لحوم مرتين في الأسبوع.





وتابع: بنام علي مرتبة علي الأرض وده صعب عليا شوية لأني أعاني من ألالام حاده في المفصل وأحتاج لطريقة نوم معينة، والسجن سمح لي بكرسي أضع عليه الطعام لعدم قدرتي علي الحركة، أما عن الإضاءة فعنبر المعيشة به أثنين لمبة نيون وطالبنا من إدارة السجن تزويدنا بلمبة ثالثة ووافقوا".



