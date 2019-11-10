Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى يعرض زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لطرة لمتابعة أوضاع نزلاء السجون

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد موسى، زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لطرة لمتابعة أوضاع نزلاء السجون، حيث استمعوا لشكاوي السجناء من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان وغيرهم.

ووفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، استمع أعضاء نيابة أمن الدولة لشكاوي السجناء ومن بينهم حازم عبدالعظيم وصفوت عبدالعظيم.

وقال حازم عبد العظيم أستاذ قسم التكنولوجيا بجامعة القاهرة، والمقبوض علية في مايو 2018 في القضية رقم 734، بتهمة نشر أخبار كاذبة علي مواقع التواصل الإجتماعي، ومحبوس إحتياطيًا علي ذمة التحقيقات فيها إنه يحتاج إلى إجراء عملية، ولأنها كبيرة يحتاج اجراءها في مستشفى السعودي الألماني.

وأشار إلى أن السجن فيه سلبيات وإيجابيات، متابعا: "المياه بتتقطع باستمرار.. وعدد الناس في الأوضة 9 أو 3، مؤكدا أن وضع الأكل جيد للغاية ولم يكن يتوقعه، حيث يتناول لحوم مرتين في الأسبوع.

وتابع: بنام علي مرتبة علي الأرض وده صعب عليا شوية لأني أعاني من ألالام حاده في المفصل وأحتاج لطريقة نوم معينة، والسجن سمح لي بكرسي أضع عليه الطعام لعدم قدرتي علي الحركة، أما عن الإضاءة فعنبر المعيشة به أثنين لمبة نيون وطالبنا من إدارة السجن تزويدنا بلمبة ثالثة ووافقوا".

وتابع: التهوية جيدة بالعنبر المزود بشفاط كبير للتهوية، و6 شبابيك موزعة بالعنبر"، مشيرا إلى أن يحصل على زيارات الأهل بانتظام.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 3 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ ثلث ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ثلث ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ نصف ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 18 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 5 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ نصف ساعة

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status