رجب هلال حميدة: "الدولة لا تتستر على فاسد أو منحرف"

علق البرلماني السابق رجب هلال حميدة، على وقوعه في فخ نشر قصة بائعة خضار دمياط القديمة وترويجها على أنها حدثت منذ أيام رغم مرور عام على حلها، قائلًا: "نحن أشرف من القنوات المأجورة المتربصة بالوطن، على الأقل أننا نعارض وننشر أمورًا نرفضها من داخل وطننا".





وتابع "حميدة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد،: "لا يمكن أبدًا أن نعرض هذا الوطن أو مؤسساته أو مقدراته للخطر، وسنبقى مدافعين عن الدولة المصرية التي وهبتنا الحياة".



