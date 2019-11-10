يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة يوفنتوس LIVE

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان yala shoot 7asry مساء اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2019، على ملعب االيانز ستاديوم ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري الإيطالي الممتاز، وتعد المباراة واحدة من أقوى الكلاسيكيات في تاريخ القارة العجوز لما يمتلكه الفريقيان من تاريخ عريق على مستوى ايطالي وكذلك على مستوى القارة الأوروبية yalla kora live

تقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان، kora plus اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت السعودية، والساعة والثانية عشر الا الربع بتوقيت أبو ظبي، kora on line وفي تمام الساعة الثامنة الا الربع بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الايطالي الممتاز youtube live

متابعة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر kora star hd ، ويبحث يوفنتوس عن الفوز في مباراة اليوم لانتزاع الصدارة مرة اخرى والتي خطفها انتر ميلان بالأمس بعد فوزه على فيرونا بهدفين مقابل هدف وتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس .

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تشكيل يوفنتوس ضد ميلان اليوم: kora star

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – ماثييس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – دانيلو.

خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – سامي خضيرا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين – خوان كوادرادو.

تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس: kora live

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تيو هرنانديز – أليسيو رومانيولي – ليو دوارتي – دافيد كالابريا.

خط الوسط: راضي كرونيتش – إسماعيل بن ناصر – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: لياو – كريشتوف بيونتيك – سوسو.

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