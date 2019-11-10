Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جابر
Advertisements
نظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، زيارة للأطفال مرضى السرطان بمعهد الأورام بسوهاج، تحت رعاية الدكتور فتوح خليل عميد كلية الأداب، وبمشاركة 50 طالب وطالبة، متخذين "الضحكة" شعارًا وهدفًا لهم احتفالًا معهم بالمولد النبوي الشريف بهدف إدخال الفرح والبهجة عليهم وللتخفيف عنهم، ودعمهم معنويًا.

وقال الدكتور فتوح خليل عميد كلية الأداب، إن هذه الزيارة تؤكد دعم كلية الآداب للمعهد القومي للأورام وتقديم لمسة وفاء للمرضى وجميع العاملين بالمعهد والأطقم الطبية الذين يبذلون أقصى جهد من أجل خدمة جميع المرضى، وأن هذه الزيارة تأتى لتفعيل كلية الآداب لدورها الإنساني بجانب دورها التعليمي.

وأوضحت رئيس قسم الإعلام، إلى أن طلاب قسم الإعلام حاولوا من خلال هذه الزيارة، إدخال الفرحة على قلوب الأطفال، خاصة أنهم غير قادرين على اللعب،وبالتالي نسعى إلى الخير وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال والكبار، وأنهم على تواصل دائم مع المعهد وأن الزيارة تأتى في إطار مواصلة جهود قسم الإعلام بكلية الآداب، لتعميق مفهوم المشاركة المجتمعية، ومد جسور الترابط والتواصل مع كافة المؤسسات، للتقدم نشاطًا علميًا وإنسانيا واجتماعيًا.

وأكد الدكتور حامد فيزي، المدرس المساعد بقسم الإعلام ومنسق الزيارة، أن الزيارة ضمت 50 طالب وطالبة، تشجيعًا لهم على المشاركة في أعمال الخير كجزء من المجتمع، مضيفًا أن الزيارة تأتى للتخفيف عن الأطفال ورسم الضحكة على وجوههم وتهنئتهم والاحتفال معهم بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف فيزي، أن الزيارة شملت فقرات بهدف رسم البهجة على وجه الأطفال من خلال تنظيم احتفالية كبيرة تشمل فقرات غناء واسكتشات كوميدية وفقرة مسرح عرائس الماريونت، كما تم توزيع عليهم الألعاب والهدايا، والألعاب الورقية والكروت الملونة للأطفال كُتب عليها عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف،بالإضافة إلى قيام الشباب في نهاية اليوم بالتبرع بالدم للأطفال مرضي السرطان.
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ نصف ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 5 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 3 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ نصف ساعة

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعتين و 46 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ثلث ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status