"إعلام سوهاج" ينظم زيارة لأطفال معهد الأورام (صور)

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، زيارة للأطفال مرضى السرطان بمعهد الأورام بسوهاج، تحت رعاية الدكتور فتوح خليل عميد كلية الأداب، وبمشاركة 50 طالب وطالبة، متخذين "الضحكة" شعارًا وهدفًا لهم احتفالًا معهم بالمولد النبوي الشريف بهدف إدخال الفرح والبهجة عليهم وللتخفيف عنهم، ودعمهم معنويًا.





وقال الدكتور فتوح خليل عميد كلية الأداب ، إن هذه الزيارة تؤكد دعم كلية الآداب للمعهد القومي للأورام وتقديم لمسة وفاء للمرضى وجميع العاملين بالمعهد والأطقم الطبية الذين يبذلون أقصى جهد من أجل خدمة جميع المرضى، وأن هذه الزيارة تأتى لتفعيل كلية الآداب لدورها الإنساني بجانب دورها التعليمي.





وأوضحت رئيس قسم الإعلام، إلى أن طلاب قسم الإعلام حاولوا من خلال هذه الزيارة، إدخال الفرحة على قلوب الأطفال، خاصة أنهم غير قادرين على اللعب،وبالتالي نسعى إلى الخير وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال والكبار، وأنهم على تواصل دائم مع المعهد وأن الزيارة تأتى في إطار مواصلة جهود قسم الإعلام بكلية الآداب، لتعميق مفهوم المشاركة المجتمعية، ومد جسور الترابط والتواصل مع كافة المؤسسات، للتقدم نشاطًا علميًا وإنسانيا واجتماعيًا.





وأكد الدكتور حامد فيزي، المدرس المساعد بقسم الإعلام ومنسق الزيارة، أن الزيارة ضمت 50 طالب وطالبة، تشجيعًا لهم على المشاركة في أعمال الخير كجزء من المجتمع، مضيفًا أن الزيارة تأتى للتخفيف عن الأطفال ورسم الضحكة على وجوههم وتهنئتهم والاحتفال معهم بالمولد النبوي الشريف.



